РИАМО - 6 ноя. Одобрены проекты двух новых корпусов в жилом комплексе «Символ» на Золоторожском Валу в столице, которые станут органичным продолжением развития территории, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Внешний облик зданий по проекту бюро «Атриум» будет выполнен в уже сложившемся стиле всего комплекса: разноэтажные секции, монохромная гамма, выразительная пластика фасадов, закругленные углы. На первое место проектировщики выдвинули комфорт жителей, которые получат прямой доступ к парку «Зеленая река», – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Комплекс построят на ул​ице Золоторожский Вал, владение 11. Общая площадь корпусов №22, 23 очереди «2А» составит около 70 тысяч квадратных метров. В корпусе №22 заложено 16-17 этажей, в корпусе №23 – от трех до 21. Композиционно оба здания будут создавать просторный внутренний двор.

Первые этажи отданы под общественные функции и городские сервисы. Также здесь расположится вход в детский сад на 100 мест.

Обустроят и прилегающую территорию. Там разобьют газоны, построят детские площадки и оборудуют места отдыха.