РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 ноя. Марьинская амбулатория в подмосковном Красногорске начала вести прием пациентов в новом здании, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Московской области.

«Марьинская амбулатория, работающая на базе Красногорской городской больницы №1, переехала в новое, полностью отремонтированное здание», - говорится в сообщении.

Прием пациентов осуществляют терапевт, педиатр, гинеколог, работают процедурные и прививочный кабинеты.

«Амбулатория вела прием пациентов в старом здании 1978 года постройки и была рассчитана на 75 посещений в смену. В связи с тем, что поселок Отрадное активно развивается, было принято решение увеличить ее мощность», - пояснила исполняющая обязанности главного врача Красногорской городской больницы №1 Анжелика Евзерихина.

По ее словам, после переезда медицинская организация может принимать до 150 человек в смену.

«Площадь нового помещения составляет более 500 квадратных метров. Помимо этого, предусмотрены отдельные зоны для детского и взрослого отделений. В настоящий момент амбулатория обслуживает население более 35 тысяч человек», - добавила Евзерихина.

Также в новом здании амбулатории создана доступная среда для маломобильных пациентов. За счет разных входов предусмотрено разделение потоков взрослых и детей. Кроме того, обустроена игровая зона для маленьких пациентов, а для взрослых - комфортная зона ожидания приема.

«Открытие новой врачебной амбулатории качественно улучшит доступность первичной медико-санитарной, в том числе специализированной медицинской помощи жителям поселка Отрадное и близлежащих микрорайонов», - подчеркивается в материале.

Новое помещение располагается по адресу: поселок Отрадное, улица Пятницкая, дом №16. Записаться на прием к специалистам можно на портале госуслуг или по номеру телефона: 8(800)550-50-30.