РИАМО - 6 ноя. Курсы евро и доллара растут по отношению к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу, сообщает Газета.ru.

«Доллар в начале торгов поднялся на 33 копейки, до 77,33 рубля. Евро — на 44 копейки, до 91,50 рубля», — говорится в сообщении.

Аналитики считают, что тенденция на ослабление рубля может затянуться как минимум до новогодних каникул, так как сейчас практически не осталось факторов, которые бы поддерживали российскую валюту.

По мнению специалистов, в ближайшее время ожидаются колебания в районе 78-80 рублей за доллар, и 91-94 — за евро.