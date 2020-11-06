РИАМО - 6 ноя. Набережную Марка Шагала, которая находится в промзоне ЗИЛ на юге Москвы, закончат реконструировать в следующем году, работы идут с 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам заместителя мэра Москвы вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на первом этапе в 2019 году там открыли пешеходную зону и набережную длиной 670 метров.

«На завершающем этапе ведутся работы по установке пяти павильонов, трех спусков к воде, мощение тротуаров, а также устройство велодорожек и шести велопарковок, укладка беговых дорожек с мягким покрытием», — сказал Бочкарев.

Он также отметил, что все городские набережные строятся по новым правилам — со значительным отступом от береговой линии, что позволяет организовать у воды общественное пространство.

Глава департамента строительства Рафик Загрутдинов в свою очередь добавил, что на обновленной набережной проведут комплексное благоустройство и озеленение. На территории разместят кафе, пункты проката, детские и спортивные площадки, а также другие объекты.