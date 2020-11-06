РИАМО - 6 ноя. Свыше 4,5 миллиона жителей России уже приняли участие в флешмобе «Надень маску и живи открыто», который инициировали российские бизнесмены при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, сообщает ТАСС.

Флешмоб стартовал 5 ноября. Он создан для того, чтобы побудить посетителей ресторанов, кафе, баров, торговых центров, салонов красоты и фитнес-клубов задуматься, что несоблюдение ими масочного режима приведет к потере привычного для них комфорта.

«Из-за отказа посетителей выполнять установленные требования, <...> предприятия подвергаются штрафным санкциям вплоть до приостановки их деятельности. Акцией бизнес хочет сказать, что соблюдение правил — не прихоть предпринимателей, а необходимость, которая позволит ему функционировать», — отметила общественный уполномоченный в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) Анастасия Татулова.

Он подчеркнула, что уже в первый день флешмоба участие в нем приняли не только московские предприятии, но и организации в других регионах.

Присоединиться в флешмобу несложно. Для этого бизнесмен должен разместить на входе в свои организации плакат «Надень уже эту маску», макет которого можно скачать на сайте акции.

Также предприниматели могут снять и выложить на сайтах своих компаний и на страницах в социальных сетях видеообращения или написать об акции, сопроводив информацию хэштегами #мывместе, #наденьужеэтумаску.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

6 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 582 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 605 больных. В Москве - 6 253.

- Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил опасность мутации коронавируса. По его словам, мутирует менее 1% генома вируса.

- 69 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7140 пациентов с Covid-19.