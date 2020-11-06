РИАМО - 6 ноя. Выдающийся разведчик-нелегал, Герой России, полковник КГБ СССР в отставке Юрий Шевченко скончался на 82-м году жизни, сообщает Федеральное агентство новостей.

Точные причины смерти ветерана не уточняются. О церемонии прощания с Шевченко объявят позднее.

«Имя Юрия Шевченко Служба внешней разведки раскрыла только в январе 2020 года. Согласно обнародованным данным, он с 1969 года постоянно выезжал в командировки за рубеж для решения задач особой важности», — говорится в сообщении.

Шевченко работал с особыми источниками, а также получал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности cosmic.

Закрытым указом президента России Владимира Путина в 2017 году ветерана разведки наградили золотой звездой Героя России. ​​

«Имя Юрия Шевченко Служба внешней разведки раскрыла только в январе 2020 года. Согласно обнародованным данным, он с 1969 года постоянно выезжал в командировки за рубеж для решения задач особой важности», — говорится в сообщении.