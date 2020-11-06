РИАМО - 6 ноя. Глава Воскресенска Артур Болотников доложил актуальную информацию по городскому округу в рамках совещания, которое прошло в режиме видеоконференции под председательством заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В совещании приняли участие представители аппарата правительства региона: министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, первый заместитель министра экономики и финансов региона Эльмира Кадырова.

«На совещании обсуждались вопросы о текущем экономическом состоянии и инвестиционном потенциале муниципалитетов. Артур Болотников выступил с актуальной информацией по городскому округу Воскресенск», — говорится в сообщении.

Экономика округа представляет широкий спектр направлений деятельности, где функционируют предприятия и организации различных форм собственности. Согласно данным министерства экономики и финансов Подмосковья, объем налоговых и неналоговых поступлений в 2019 году составил более 3 миллиардов рублей. По прогнозу, в 2020 году ожидается положительная динамика данного показателя.

На данный момент на территории округа функционируют девять крупных промышленных предприятий, 4740 субъектов малого и среднего предпринимательства. По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал составил 3,5 миллиарда рублей. За 9 месяцев 2020 года объем инвестиций составил 4 миллиарда рублей.

Основными направлениями деятельности предприятий на протяжении многих лет остаются химическое производство, производство строительных и отделочных материалов, научная и профессиональная деятельность, строительство и торговля.

Перспективными отраслями развития бизнеса городского округа Воскресенск являются промышленность, сельское хозяйство, туризм и спорт.