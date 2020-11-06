РИАМО - 6 ноя. Глава городского округа Воскресенск Артур Болотников поздравил с 90-летием труженицу тыла Зинаиду Красильникову, он передал имениннице подарки и поздравления от президента РФ Владимира Путина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«От всей души желаем Зинаиде Ивановне крепкого здоровья, энергии и солнечного настроения! Спасибо за труд!» — говорится в сообщении.

Зинаида была старшей дочерью в многодетной семье, поэтому рано ощутила ответственность за младших и за всю семью. Работая годы войны в колхозе, старалась все делать на совесть — в это тяжелое время дети и подростки трудились наравне со взрослыми, и спрос за результат был такой же.

«В 1952 году осуществилась ее мечта — Зинаида прошла отбор для службы в рядах Советской Армии и была отправлена в военный госпиталь немецкого города Лейпциг. Там она работала санитаркой и закончила курсы медицинских сестер», — отмечается в материале.

По возвращении на родину ее направили на работу в Барановскую больницу. Профессия медицинской сестры стала для женщины главной — пациентам Фаустовской амбулатории она помогала на протяжении 30 лет.

Сейчас у Красильниковой двое детей, четыре внука и один правнук.