РИАМО - 6 ноя. В России по распоряжению правительства создадут Федеральный центр по лекарственному обеспечению граждан, передает Федеральное агентство новостей.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Новая структура займется организацией и проведением закупок лекарственных препаратов в рамках федеральных программ.

«Речь, в частности, идет о лекарствах для лечения пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, а также о вакцинах, входящих в национальный календарь профилактических прививок. Центр также будет вести мониторинг и прогнозировать потребность регионов в медикаментах», - говорится в сообщение.

В правительстве уверены, что структура поможет избегать возможных сбоев поставок препаратов и заранее формировать необходимый резерв. Учредителем центра станет министерство здравоохранения РФ. В течение месяца ведомство должно зарегистрировать учреждение и утвердить его устав.