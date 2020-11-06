РИАМО - 6 ноя. В столице разрабатывают транспортное приложение с принципом MaaS (Mobility-as-a-Service или «Мобильность как услуга»), где можно будет построить единый маршрут, посмотреть загруженность наземного транспорта, линий метро, МЦД, парковок и дорог, сообщил в колонке на Едином транспортном портале заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Это мобильная платформа, с помощью которой можно спланировать и организовать поездку, где сочетаются разные виды городского транспорта с заранее определенной или динамической стоимостью, но обязательно выгодной вам и настроенной под вас», – сказал Ликсутов.

Пока, чтобы выстроить маршрут, нужно использовать несколько приложений: одно – для поиска быстрого маршрута, другое – для поиска каршеринга, третье – для пробок, четвертое – для велопроката и так далее. Сервис с принципом MaaS будет совмещать все функции, отметил он.

Разработчики хотят интегрировать в систему не только городские сервисы, но и сервисы частных транспортных операторов, интернет-агрегаторов, прокат велосипедов и самокатов.

Приложение поможет снизить нагрузку на дороги и оптимизировать количество транспорта. А операторы и перевозчики смогут продвигать свои услуги в приложении.

«Для того, чтобы MaaS заработал в Москве – корректно и без ошибок, необходимо было провести огромную подготовительную работу – создать серьезную IT-инфраструктуру, интегрировать в нее множество сервисов, создать новые», – подчеркнул Ликсутов.

По его словам, приложение будут наполнять городскими сервисами до конца 2021 года.