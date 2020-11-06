РИАМО – 6 ноя. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что пока нет доказательства искусственного возникновения коронавируса, сообщает РИА Новости.



«Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения», — подчеркнул Нарышкин.



Также он добавил, что сейчас российским ученым некогда думать о природе возникновения инфекции, они заняты борьбой с коронавирусом.



На сегодняшний день в России выявлено 1 733 440 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 29 887 летальных исходов, выздоровели 1 296 124 человека.​

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Текстовая трансляция

6 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 582 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 605 больных. В Москве - 6 253.

- Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил опасность мутации коронавируса. По его словам, мутирует менее 1% генома вируса.

- 69 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7140 пациентов с Covid-19.