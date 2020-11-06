РИАМО - 6 ноя. Московское областное УФАС России привлекло ООО «Бизнестрейд» к административной ответственности на 50 тысяч рублей за нарушение федерального закона «О защите конкуренции», говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Ответственность за данное нарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», - говорится в сообщении.

Действия ООО «Бизнестрейд» в части непредставления сведений привели к затруднению исполнения антимонопольным органом государственной функции по предупреждению монополистической деятельности и расследованию картельных соглашений.