РИАМО - 6 ноя. За последние сутки в столице госпитализировали 1415 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находятся 359 человек, сообщает московский оперштаб.

Также за сутки в мегаполисе выявили 6253 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

«13,9% среди заболевших - дети, 41,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% – от 46 до 65 лет, еще 10,2% - от 66 до 79 лет. Также 3,8% среди заболевших люди старше 80 лет», - говорится в сообщении.

Все заразившиеся, а также люди, которые с ними контактировали, находятся под наблюдением врачей.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что медицинское учреждение полностью занято коронавирусными больными.

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Текстовая трансляция

6 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 582 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 605 больных. В Москве - 6 253.

- Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил опасность мутации коронавируса. По его словам, мутирует менее 1% генома вируса.

- 69 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7140 пациентов с Covid-19.