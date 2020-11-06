РИАМО - 6 ноя. Московский регион пересекал вторичный холодный фронт в пятницу утром, который принес с собой град, грозу и штормовой ветер, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В утренние часы 6 ноября столичный регион пересекал вторичный холодный фронт», — отмечается в материале.

Ветер в Москве и Подмосковье достигал 15 метров в секунду, ливень местами чередовался с градом.

Непогода продолжалась всего несколько минут, после этого выглянуло солнце.

ГУ МЧС по Московской области предупредило местных жителей об усилении в пятницу западного и северо-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду.