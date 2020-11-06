РИАМО - 6 ноя. Воскресенские танцоры из студии «Ювента» Дворца культуры «Химик» привезли награды с Международного турнира по спортивному бальному танцу «Терпсихора», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Воскресенск.

«Соревнования состоялись 25 октября в Москве. На престижном конкурсе успешно выступили участники студии спортивного бального танца «Ювента» Дворца культуры «Химик» городского округа Воскресенск (руководитель Александра Курченкова). Ребята привезли два Гран-при, четыре первых места, по три – вторых и третьих», — говорится в сообщении.

Мелания Коновалова и Дарья Макарова стали абсолютными победительницами в возрастных категориях «2014 год и моложе» и «2012-2013 год».

Первое место в категории «Дети» заняли Дарья Барабанова и Дмитрий Пакрушов. Золото также взяли в разных возрастных категориях Дмитрий Паженцев, Мария Таланова, Софья Шапанова.

Вторые места у Ирины Рожковой, Вероники Беляевой и Виталия Золотова. Третьи места завоевали Виктория Силина и Полина Жарова. Танец «Полька» в исполнении Ярославы Морозовой жюри тоже отметило бронзой.