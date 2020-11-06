РИАМО - 6 ноя. За минувшие сутки в Москве выявили 6253 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев заболевания в городе достигло 456 689, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в Москве выздоровели 3783 пациента, у которых ранее выявили Covid-19, скончались 69 пациентов. Общее число выздоровевших в столице составляет 332 984 человека, умерших — 7140 человек.

По России за сутки зарегистрировали 20 582 случая заражения коронавирусом, при этом 25,7% новых пациентов не имеют клинических проявлений болезни. Зафиксировано 378 летальных случаев, выздоровели 16 955 человек.

Всего с начала пандемии в РФ зафиксировали 1 733 440 случаев заражения Covid-19. Умерли 29 887 человек, выздоровели и выписались из больниц 1 296 124 пациента.

В Москве ранее продлили до 29 ноября требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников компаний и учреждений города. Кроме того, режим дистанционного обучения для учеников школ 6-11 классов продлен до 22 ноября. Все горожане обязаны носить маски и перчатки в общественных местах.

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Текстовая трансляция

6 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 582 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 605 больных. В Москве - 6 253.

- Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил опасность мутации коронавируса. По его словам, мутирует менее 1% генома вируса.

- 69 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7140 пациентов с Covid-19.