РИАМО - 6 ноя. В столичном главке МВД намерены провести масштабную реорганизацию, итогом которой станет создание нового подразделения — специальных полков полиции (СПП), пишет в пятницу газета «Известия».

В рамках проекта могут реорганизовать 1-й и 2-й оперативные полки полиции, которые на сегодня отвечают за общественный порядок на массовых мероприятиях. Также в спецполки могут набрать еще 500 человек из других структур.

«Как сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах, серьезные сокращения ожидаются в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП) — именно их сотрудники пополнят ряды СПП», — говорится в материале.

Также в городе могут ликвидировать инженерно-саперный центр, его функции частично передадут СПП.

В специальных полках полиции будут такие должности, как старший сапер, старший инженер и юрисконсульт, а также ветеринарный врач, инструктор по профессиональной служебной и физической подготовке, младший специалист по пожарной безопасности.