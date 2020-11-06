Маски, перчатки и антисептики: как выбрать лучшие для защиты от коронавируса

Маски
В Московском регионе продолжает расти число заболевших COVID-19. При этом с начала эпидемии споры о том, какие средства защиты от коронавируса лучше, не прекращаются. Врач рассказал РИАМО о самых эффективных способах профилактики на текущий момент.
По словам специалиста, носить медицинскую маску по-прежнему необходимо, хотя россияне часто пренебрегают ими. Многие верят стереотипам о том, что маски мешают нормальному газообмену, подвергая носителя большему риску, при этом, абсолютно не защищая от вируса.
В настоящее время выделяют несколько актуальных типов масок:
– Медицинские маски – наиболее распространенный вариант. Они снижают возможность передачи коронавирусной инфекции, но уступают маскам из других материалов.
– Тканевые маски – схожи по уровню защиты с медицинскими, хотя их функции изучены хуже. Главное помнить, что хоть они и являются многоразовыми, слишком долгая носка может привести к ухудшению фильтрации воздуха и задержанию влаги, что повышает риск заражения.
– Респираторы – наиболее эффективны, особенно те, у которых отсутствует клапан выдоха. Например, с классами защиты FFP1, FFP2 и FFP3.
– Хирургические маски – изготовлены из нетканого четырехслойного материала: два внешних слоя, не пропускающий жидкость и фильтровальный слои. Их минус в том, что такие маски плохо фиксируются на лице.
– Многоразовая японская маска Pitta – тренд соцсетей, который сейчас покупают все чаще. Она плотно прилегает к лицу и хорошо фильтрует вдыхаемый воздух. Стоит обратить внимание на материал, из которого сделана маска: лучше всего использовать изделие с угольным фильтром.
«Главное не забывать о правилах носки. Маску следует менять каждые 2-3 часа и не забывать соблюдать социальную дистанцию. Надевать ее нужно, не касаясь руками лица, так, чтобы маска полностью закрывала нос и рот», – отмечает врач.
Перчатки
К настоящему времени рекомендации по данному вопросу претерпели изменения. Согласно заявлению ВОЗ, ношение резиновых перчаток в общественных местах в качестве меры профилактики новой коронавирусной инфекции все больше теряет свою эффективность. Объясняется это тем, что возбудитель может обильно осесть на резине, загрязнив перчатки, а человек затем случайно перенести его на лицо. Более того, в теплой и влажной среде под перчатками микроорганизмы только охотнее размножаются.
Те, кто все же носит перчатки, в частности, ухаживающие за больными, должны соблюдать следующие правила:
– Перед тем как надеть перчатки, необходимо помыть руки.
– Нужно стараться не трогать поверхности предметов, например, поручни в метро.
– Одну пару резиновых перчаток нужно использовать строго один раз. Не стоит снимать перчатки и класть их в карман, чтобы потом еще раз надеть – это усугубляет риски инфицирования.
– Снимать перчатки придется, не дотрагиваясь голыми руками до их внешней поверхности, а затем утилизировать в мусорные контейнеры. Руки после этого надо повторно помыть и обработать.
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Антисептики для кожи
А вот антисептик доказал свою бесспорную эффективность – при нынешних цифрах заражений он всегда должен быть под рукой. При этом от самодельных составов лучше отказаться.
По словам врача, выбирая и используя средства, важно знать следующее:
– Антисептики с концентрацией спирта менее 60% лучше не использовать, поскольку они не убивают микробы.
– Эффективность смеси снижается, если руки грязные или жирные. В таких случаях перед использованием антисептика необходимо вымыть их с мылом. Для сушки в общественных местах лучше использовать бумажные полотенца, а не сушилки.
– Антисептик наносят на всю ладонь и втирают в поверхность рук, включая места у ногтей и между пальцами, а затем ждут полного высыхания. Им можно обрабатывать также мобильный телефон и вещи, которыми часто пользуетесь.
– При грамотном использовании маленькой бутылочки средства хватит надолго. Слишком частое применение пересушит кожу, что повысит риск подхватить инфекцию.
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Обработка помещений
«В ходе исследований было установлено, что вирус может сохраняться на банкнотах и стеклянных поверхностях до трех дней, а на пластике и стали – до шести. Однако последние результаты показали, что при комнатной температуре он может жить на гладких поверхностях до четырех недель», – рассказывает врач.
Поэтому свой дом тоже желательно защитить от инфекции, особенно если вы часто выходите на улицу или принимаете гостей. Специалист дает следующие рекомендации:
– Нужно регулярно проводить полноценную уборку и проветривать помещение. Все поверхности должны быть избавлены от пыли, ковры выбиты. Моющие средства должны содержать хлорку или спирт.
– Уличную одежду следует стирать чаще, выбор порошка в данном случае не принципиален. Хотя вероятность переноса вируса, вызывающего COVID-19, на обуви крайне низка, но по возвращению домой с прогулки в местах большого скопления людей лучше обрабатывать подошвы мыльным или хлорированным раствором.
– Следует обрабатывать упаковки продуктов, принесенных из магазина, антисептическими средствами, а фрукты и овощи тщательно мыть.
– Если в квартире находился человек с подтвержденным коронарвирусом, то обеззаразить помещение можно, вызвав санитарно-эпидемиологическую службу или обратившись в клининговые компании.
Профилактика заражения
«Испытания лекарственных средств продолжаются, поэтому пока нет точных доказательств, что какой-то препарат способен излечить или предотвратить заражение COVID-19. Зато опрометчивое применение лекарств способно нанести серьезный вред здоровью», – отмечает врач.
Для профилактики нужно следовать общим правилам укрепления иммунитета и тщательно ухаживать за слизистой носоглотки и ротовой полости:
– Увлажненность носа и горла можно поддерживать, применяя солевые растворы.
– Вирус может проникать через слизистую оболочку глаз, поэтому она тоже требует ухода. Чтобы предотвратить сухость глаза, можно использовать офтальмологические средства, предназначенные для увлажнения слизистой.
– Недостаток любого витамина негативно влияет на иммунитет, поэтому в случае отсутствия аллергии подойдут витаминные комплексы, перед приемом которых следует проконсультироваться с врачом. Также лучше включить в свой рацион больше овощей и фруктов.
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