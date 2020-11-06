Маски, перчатки и антисептики: как выбрать лучшие для защиты от коронавируса

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В Московском регионе продолжает расти число заболевших COVID-19. При этом с начала эпидемии споры о том, какие средства защиты от коронавируса лучше, не прекращаются. Врач рассказал РИАМО о самых эффективных способах профилактики на текущий момент.

По словам специалиста, носить медицинскую маску по-прежнему необходимо, хотя россияне часто пренебрегают ими. Многие верят стереотипам о том, что маски мешают нормальному газообмену, подвергая носителя большему риску, при этом, абсолютно не защищая от вируса.

«Маска не дает гарантии, что вы не заболеете – в большинстве своем она используется для защиты окружающих. Но для носителя она не ухудшит ситуацию. Носить ее нужно, даже если у вас отсутствуют симптомы: человек может быть переносчиком болезни и за несколько дней до их проявления. Отрицательный результат теста не всегда точен, да и то, что вы уже переболели, не выступает гарантом – известны случаи повторного заражения. Конечно, о различных ноу-хау, вроде корки апельсина на лицо, лучше сразу забыть – первая волна показала, что они бесполезны», – отмечает специалист.

В настоящее время выделяют несколько актуальных типов масок:

– Медицинские маски – наиболее распространенный вариант. Они снижают возможность передачи коронавирусной инфекции, но уступают маскам из других материалов.

– Тканевые маски – схожи по уровню защиты с медицинскими, хотя их функции изучены хуже. Главное помнить, что хоть они и являются многоразовыми, слишком долгая носка может привести к ухудшению фильтрации воздуха и задержанию влаги, что повышает риск заражения.

– Респираторы – наиболее эффективны, особенно те, у которых отсутствует клапан выдоха. Например, с классами защиты FFP1, FFP2 и FFP3.

– Хирургические маски – изготовлены из нетканого четырехслойного материала: два внешних слоя, не пропускающий жидкость и фильтровальный слои. Их минус в том, что такие маски плохо фиксируются на лице.

– Многоразовая японская маска Pitta – тренд соцсетей, который сейчас покупают все чаще. Она плотно прилегает к лицу и хорошо фильтрует вдыхаемый воздух. Стоит обратить внимание на материал, из которого сделана маска: лучше всего использовать изделие с угольным фильтром.

«Главное не забывать о правилах носки. Маску следует менять каждые 2-3 часа и не забывать соблюдать социальную дистанцию. Надевать ее нужно, не касаясь руками лица, так, чтобы маска полностью закрывала нос и рот», – отмечает врач.

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