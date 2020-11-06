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Шпаргалки

Маски, перчатки и антисептики: как выбрать лучшие для защиты от коронавируса

Какие маски наиболее эффективны, как правильно носить перчатки и какие антисептики лучше всего уничтожают вирусы, РИАМО рассказал врач.
© РИА Новости,   Александр Кряжев
1

Маски

© РИАМО,   Александр Манзюк

В Московском регионе продолжает расти число заболевших COVID-19. При этом с начала эпидемии споры о том, какие средства защиты от коронавируса лучше, не прекращаются. Врач рассказал РИАМО о самых эффективных способах профилактики на текущий момент.

По словам специалиста, носить медицинскую маску по-прежнему необходимо, хотя россияне часто пренебрегают ими. Многие верят стереотипам о том, что маски мешают нормальному газообмену, подвергая носителя большему риску, при этом, абсолютно не защищая от вируса.

«Маска не дает гарантии, что вы не заболеете – в большинстве своем она используется для защиты окружающих. Но для носителя она не ухудшит ситуацию. Носить ее нужно, даже если у вас отсутствуют симптомы: человек может быть переносчиком болезни и за несколько дней до их проявления. Отрицательный результат теста не всегда точен, да и то, что вы уже переболели, не выступает гарантом – известны случаи повторного заражения. Конечно, о различных ноу-хау, вроде корки апельсина на лицо, лучше сразу забыть – первая волна показала, что они бесполезны», – отмечает специалист.

В настоящее время выделяют несколько актуальных типов масок:

– Медицинские маски – наиболее распространенный вариант. Они снижают возможность передачи коронавирусной инфекции, но уступают маскам из других материалов.

– Тканевые маски – схожи по уровню защиты с медицинскими, хотя их функции изучены хуже. Главное помнить, что хоть они и являются многоразовыми, слишком долгая носка может привести к ухудшению фильтрации воздуха и задержанию влаги, что повышает риск заражения.

– Респираторы – наиболее эффективны, особенно те, у которых отсутствует клапан выдоха. Например, с классами защиты FFP1, FFP2 и FFP3.

– Хирургические маски – изготовлены из нетканого четырехслойного материала: два внешних слоя, не пропускающий жидкость и фильтровальный слои. Их минус в том, что такие маски плохо фиксируются на лице.

– Многоразовая японская маска Pitta – тренд соцсетей, который сейчас покупают все чаще. Она плотно прилегает к лицу и хорошо фильтрует вдыхаемый воздух. Стоит обратить внимание на материал, из которого сделана маска: лучше всего использовать изделие с угольным фильтром.

«Главное не забывать о правилах носки. Маску следует менять каждые 2-3 часа и не забывать соблюдать социальную дистанцию. Надевать ее нужно, не касаясь руками лица, так, чтобы маска полностью закрывала нос и рот», – отмечает врач.

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2

Перчатки

© РИАМО,   Александр Манзюк

К настоящему времени рекомендации по данному вопросу претерпели изменения. Согласно заявлению ВОЗ, ношение резиновых перчаток в общественных местах в качестве меры профилактики новой коронавирусной инфекции все больше теряет свою эффективность. Объясняется это тем, что возбудитель может обильно осесть на резине, загрязнив перчатки, а человек затем случайно перенести его на лицо. Более того, в теплой и влажной среде под перчатками микроорганизмы только охотнее размножаются.

«Носка перчаток создает фальшивое ощущение безопасности. Конечно, если использовать их с умом, то они послужат средством защиты. Но большинство горожан пренебрегает простыми правилами, что лишь увеличивает риски заражения», – объясняет врач.

Те, кто все же носит перчатки, в частности, ухаживающие за больными, должны соблюдать следующие правила:

– Перед тем как надеть перчатки, необходимо помыть руки.

– Нужно стараться не трогать поверхности предметов, например, поручни в метро.

– Одну пару резиновых перчаток нужно использовать строго один раз. Не стоит снимать перчатки и класть их в карман, чтобы потом еще раз надеть – это усугубляет риски инфицирования.

– Снимать перчатки придется, не дотрагиваясь голыми руками до их внешней поверхности, а затем утилизировать в мусорные контейнеры. Руки после этого надо повторно помыть и обработать.

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3

Антисептики для кожи

© Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

А вот антисептик доказал свою бесспорную эффективность – при нынешних цифрах заражений он всегда должен быть под рукой. При этом от самодельных составов лучше отказаться.

«Такие смеси могут быть менее полезны, чем аптечные, некоторым людям они не помогли избежать заражения. Кроме того, в составе покупных антисептиков содержатся смягчающие вещества, без которых можно повредить кожу рук», – считает специалист.

По словам врача, выбирая и используя средства, важно знать следующее:

– Антисептики с концентрацией спирта менее 60% лучше не использовать, поскольку они не убивают микробы.

– Эффективность смеси снижается, если руки грязные или жирные. В таких случаях перед использованием антисептика необходимо вымыть их с мылом. Для сушки в общественных местах лучше использовать бумажные полотенца, а не сушилки.

– Антисептик наносят на всю ладонь и втирают в поверхность рук, включая места у ногтей и между пальцами, а затем ждут полного высыхания. Им можно обрабатывать также мобильный телефон и вещи, которыми часто пользуетесь.

– При грамотном использовании маленькой бутылочки средства хватит надолго. Слишком частое применение пересушит кожу, что повысит риск подхватить инфекцию.

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4

Обработка помещений

© РИА Новости,   Виталий Тимкив

«В ходе исследований было установлено, что вирус может сохраняться на банкнотах и стеклянных поверхностях до трех дней, а на пластике и стали – до шести. Однако последние результаты показали, что при комнатной температуре он может жить на гладких поверхностях до четырех недель», – рассказывает врач.

Поэтому свой дом тоже желательно защитить от инфекции, особенно если вы часто выходите на улицу или принимаете гостей. Специалист дает следующие рекомендации:

– Нужно регулярно проводить полноценную уборку и проветривать помещение. Все поверхности должны быть избавлены от пыли, ковры выбиты. Моющие средства должны содержать хлорку или спирт.

– Уличную одежду следует стирать чаще, выбор порошка в данном случае не принципиален. Хотя вероятность переноса вируса, вызывающего COVID-19, на обуви крайне низка, но по возвращению домой с прогулки в местах большого скопления людей лучше обрабатывать подошвы мыльным или хлорированным раствором.

– Следует обрабатывать упаковки продуктов, принесенных из магазина, антисептическими средствами, а фрукты и овощи тщательно мыть.

– Если в квартире находился человек с подтвержденным коронарвирусом, то обеззаразить помещение можно, вызвав санитарно-эпидемиологическую службу или обратившись в клининговые компании.

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5

Профилактика заражения

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

«Испытания лекарственных средств продолжаются, поэтому пока нет точных доказательств, что какой-то препарат способен излечить или предотвратить заражение COVID-19. Зато опрометчивое применение лекарств способно нанести серьезный вред здоровью», – отмечает врач.

Для профилактики нужно следовать общим правилам укрепления иммунитета и тщательно ухаживать за слизистой носоглотки и ротовой полости:

– Увлажненность носа и горла можно поддерживать, применяя солевые растворы.

– Вирус может проникать через слизистую оболочку глаз, поэтому она тоже требует ухода. Чтобы предотвратить сухость глаза, можно использовать офтальмологические средства, предназначенные для увлажнения слизистой.

– Недостаток любого витамина негативно влияет на иммунитет, поэтому в случае отсутствия аллергии подойдут витаминные комплексы, перед приемом которых следует проконсультироваться с врачом. Также лучше включить в свой рацион больше овощей и фруктов.

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