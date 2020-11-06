РИАМО – 6 ноя. Покупатели известной сети салонов обуви и аксессуаров TERVOLINA теперь могут оплачивать свои покупки, используя персональный QR-код, который генерируется в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и сканируется на кассе, это стало возможным благодаря подключению сервиса «Плати QR», говорится в сообщении пресс-службы Сбера.

«Сбербанк постоянно развивает свои цифровые сервисы, делая их еще более комфортными для клиентов и партнеров. Предлагаемый способ оплаты с использованием персонального QR-кода абсолютно безопасен для покупателей – он полностью бесконтактный, более того, QR-код невозможно украсть, он постоянно обновляется», — сказал вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

Чтобы оплатить покупку по QR-коду, покупателю нужно открыть мобильное приложение Сбербанк Онлайн и нажать на значок QR-кода на главном экране. Во вкладке «Оплатить» генерируется персональный QR-код покупателя для оплаты. Там же можно выбрать карту, с которой будут списаны деньги за покупку. Кассир сканирует персональный QR-код покупателя обычным сканером штрих-кодов. При оплате по QR-коду участникам программы лояльности «СберСпасибо» начисляются бонусы, как и при оплате картой.

«TERVOLINA всегда открыта к интеграции новых IT-решений, помогающих усовершенствовать клиентский сервис и розничную инфраструктуру. Поэтому активно приняла участие в проекте Сбербанка по внедрению оплаты с помощью QR-кода через приложение. Это один из дополнительных способов бесконтактного платежа, который удобен клиентам и в настоящее время особенно актуален», — отметила коммерческий директор сети TERVOLINA Анна Лескова.

Она добавила, что в ближайшее время станет возможным оценить потребность покупателей в данной опции в цифрах, но уже сейчас очевидно, что она будет востребована как альтернативный и безопасный способ оплаты для многочисленных клиентов Сбербанка.

Уже сегодня воспользоваться оплатой по QR-коду могут покупатели салонов TERVOLINA в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Тюмени. В скором времени данная возможность будет доступна во всех магазинах торговой сети.

Такой способ оплаты является полностью бесконтактным и занимает меньше времени в сравнении с оплатой пластиковой банковской картой или наличными. Кроме того, оплата по QR-коду доступна покупателям, которые забыли карту, и тем, чей телефон не поддерживает систему бесконтактной оплаты NFC.