РИАМО - 6 ноя. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении конкурсным управляющим ООО «Управляющая компания Бронницкого городского хозяйства» закона о закупках, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее ООО «Святогор» направило в УФАС России по Московской области жалобу на действия заказчика при проведении конкурса в электронной форме на оказание услуг по комплексной уборке придомовой территории и общедомового имущества собственников помещений жилых многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Управляющая компания Бронницкого городского хозяйства» на июль-декабрь 2019.

«По результатам рассмотрения, управление признало жалобу ООО «Святогор» обоснованной. Не согласившись с указанным решением, заказчик обратился в суд», - говорится в сообщении.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Управляющая компания Бронницкого городского хозяйства» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.