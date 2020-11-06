РИАМО - 6 ноя. Группа ВСК подтвердила свои позиции в RAEX-600 ­­- рейтинге 600 крупнейших компаний России по объему реализации продукции, подготовленном рейтинговым агентством RAEX, компания расположилась в нем на 165 месте, говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

Для страховых компаний при составлении рейтинга используют данные финансовой отчетности, которые максимально близки к нему по экономическому смыслу. Речь идет о сумме страховых премий по МСФО (за вычетом премий, переданных в перестрахование) и результате от инвестиционной деятельности (доходы за вычетом расходов).

«В качестве главного критерия при составлении рейтинга 600 крупнейших компаний России принят показатель, характеризующий объем реализации продукции (работ, услуг) в 2019 году», - говорится в сообщении.

Согласно методологии RAEX, объем реализации ВСК по итогам прошлого года составил 97,9 миллиарда рублей, увеличившись на 2,7%.

Совокупная выручка всех участников рейтинга RAEX достигла 95,2 триллиона рублей, а прирост составил 4,9%.

Рейтинг крупнейших компаний России впервые был опубликован по итогам 1996 года. За время своего существования рейтинг завоевал доверие и признание бизнеса как в России, так и за рубежом.

Основная цель проекта — выявить лидеров российского бизнеса, проанализировать их роль в экономике страны. Помимо этого, в рамках рейтинга определяются компании, лидирующие в различных сферах корпоративного развития: инвестиционной, инновационной, социальной, экологической и других.

Подробнее: https://raex-rr.com/country/RAEX-600/raex-600_rating_of_biggest_companies.