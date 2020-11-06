РИАМО – 6 ноя. По сравнению с сентябрем, в октябре россияне стали покупать продукты «карантинного набора» примерно на 30% меньше, пишет в пятницу газета «Известия».

Речь идет о гречке, манке и геркулесе.

«По отношению к октябрю прошлого года падение чуть меньше — 10-20%», — говорится в сообщении.

В Минпромторге РФ тенденцию подтверждают. Специалисты считают, что люди доедают продукты, которые купили еще весной.

Аналитики также отметили и изменение цен на продукты. Так, манка подешевела 13%, геркулес и гречка — на 1%. Цена за рис упала на 2%.

Макароны подорожали на 2%, сахар — на 4% ,соль — на 8%, консервы —​ на 10%. При этом тушенка подешевела на 2%.

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6 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 582 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 605 больных. В Москве - 6 253.

- Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил опасность мутации коронавируса. По его словам, мутирует менее 1% генома вируса.

- 69 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7140 пациентов с Covid-19.