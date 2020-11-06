РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 ноя. В ЕДДС 5 ноября в 18:49 поступил вызов о том, что на улице Сиреневой полуторагодовалый ребенок закрылся в квартире и остался там один, что могло привести к непоправимой трагедии, сообщается в официальной группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

«Щелковские спасатели оперативно выехали на помощь. Несмотря на час пик на дорогах, в 19:30 дверь была уже вскрыта. С ребенком ничего не случилось», - говорится в сообщении.

Необходимо помнить, что при любом экстренном случае нужно звонить на телефон 112.