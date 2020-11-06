РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 ноя. Свыше 80 единиц техники предназначены для уборки дорог общего пользования в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Итоговую проверку готовности техники к осенне-зимнему периоду провел первый заместитель главы администрации муниципалитета по транспорту, связи, дорожной деятельности и благоустройству Всеволод Волосевич 5 ноября.

«В этом году подрядные организации, по нашему запросу, закупили дополнительно 29 единиц спецтехники. Общий парк техники, предназначенной для уборки дорог общего пользования в весенне-летний и осенне-зимний период, увеличился до 83 единиц», - сказал Волосевич.

Он отметил, что в автопарке управляющих компаний и коммунальных служб округа тракторы, автогрейдеры, самосвалы, мини-погрузчики, комбинированные дорожные машины.

«Необходимые в зимний период противогололедные материалы и соляные смеси закуплены в достаточном количестве», - подчеркнул Волосевич.

По его словам, дорожный отдел МКУ «Единая служба заказчика горокруга Красногорск» будет осуществлять контроль качества и своевременности зимней уборки.