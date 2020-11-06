РИАМО - 6 ноя. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по факту столкновения грузового автомобиля и электропоезда на Белорусском направлении Московской железной дороги, сообщается на сайте ведомства.

«По предварительным данным, ночью на охраняемом переезде перегона станций Одинцово — Голицыно произошло столкновение грузового автомобиля и электропоезда сообщением Лобня — Москва», — говорится в сообщении.

Пассажиры электрички не пострадали. Водителю и пассажиру грузового автомобиля потребовалась госпитализация.

После инцидента криминалисты осмотрели грузовик и поезд, также опрошены очевидцы. Причины случившегося в настоящий момент устанавливаются. По итогам доследственной проверки примут процессуальное решение.

Видео последствий столкновения электрички с грузовиком под Москвой>>