РИАМО - 6 ноя. Людям с коронавирусной инфекцией рекомендуется ограничить в своем рационе количество соленой еды, а также отказаться от алкоголя, сообщил медицинский блогер Филипп Кузьменко.

«Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды», — сказал Кузьменко в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что больничный рацион строго соответствует правилам лечения. Так что рекомендации нужны прежде всего для тех, кто болеет дома.

«Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше. Косвенно это может повлиять, если человек болеет ковидом», — подчеркнул Кузьменко.

Бороться с коронавирусной инфекцией помогают продукты, в составе которых много витаминов и минералов.​

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6 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 582 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 605 больных. В Москве - 6 253.

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- 69 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7140 пациентов с Covid-19.