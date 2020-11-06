РИАМО - 6 ноя. Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) проведет проверку компании «Делойт и Туш СНГ» на предмет соблюдения требования о переводе 30% сотрудников на удаленный формат работы, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Андрей Поплавский.

«Сегодня (в пятницу - ред.) сотрудникам ОАТИ вручено уведомление о вызове консалтинговой компании «Делойт и Туш СНГ» в инспекцию для уточнения сведений о количестве сотрудников, переведенных на удаленный режим работы согласно указу мэра Москвы», — сказал Поплавский.

Если будут выявлены нарушения, то к организации применят меры административного воздействия. В таком случае по решению суда ее могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей.