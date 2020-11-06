РИАМО - 6 ноя. В подмосковном Фрязине задержаны 24-х и 25-летние уроженцы ближнего зарубежья, подозреваемые в сбыте крупной партии героина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Мужчин задержали оперативники при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Гром».

«В ходе личного досмотра задержанных, а также в их квартире сотрудниками полиции изъято около 900 свертков с порошкообразным веществом общей массой более 1,5 килограммов», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

По результатам химического исследования шести свертков установлено, что изъятый порошок является наркотическим средством героином.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 20 лет заключения под стражей. Щелковским городским судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.