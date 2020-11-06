РИАМО - 6 ноя. Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил опасность мутации коронавируса, по его словам, мутирует менее 1% генома вируса, сообщает РИА Новости.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии, член-корреспондент РАН Александр Горелов подчеркнул, что в данном случае инфекция не становится тяжелее.

«Мутация затрагивает не более одного процента генома вируса, поэтому имеющиеся сейчас тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус», — сказал Горелов.

По его словам, большая часть пациентов болеют либо в легкой форме, либо бессимптомно. Тяжелых пациентов больше не стало.

На сегодняшний день, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировали более 47,5 миллионов случаев заражения Covid-19. Умерло 1,2 миллиона человек.

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6 НОЯБРЯ

- 69 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7140 пациентов с Covid-19.