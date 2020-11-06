РИАМО - 6 ноя. За минувшие сутки в столице после курса лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 3783 пациента, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 332 984», — сказала Ракова.

Также за прошедшие сутки в столице скончались 69 пациентов с подтвержденным коронавирусом, общее число умерших в столице достигло 7140. С начала пандемии в Москве выявили свыше 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Те, кто вылечился от коронавируса, могут стать донорами плазмы. Это могут быть люди в возрасте от 18 до 55 лет без хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Кроме того, вылечившиеся от коронавируса могут стать социальными волонтерами.

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6 НОЯБРЯ

- 69 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7140 пациентов с Covid-19.