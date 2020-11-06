РИАМО - 6 ноя. Московская область возглавила топ-5 регионов страны, лидирующих по оформлению услуги кадастрового учета объектов недвижимости, пишет в пятницу «Российская газета».



Также в пятерку регионов-лидеров вошли Ставропольский край, Ленинградская, Ростовская и Нижегородская области.



«В целом по стране в первом квартале текущего года было принято более одного миллиона заявлений на услугу кадастрового учета недвижимости. Во время весеннего карантина спрос на услугу упал на 35%», — говорится в сообщении.



В третьем квартале в РФ стали активнее интересоваться услугой. Так, спрос вырос на 49%.