РИАМО - 6 ноя. На портале поставщиков появились новые варианты оформления главной страницы и навигации для разных категорий пользователей, сообщается на сайте мэра Москвы.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что концепция портала подразумевает комфорт и простоту интерфейса для участников закупочного процесса.

«Обновление интерфейса и размещение целевого контента помогают участникам уверенно чувствовать себя на каждом этапе госзакупок, легко ориентироваться в информации и быстро совершать необходимые действия», - сказал Лысенко.

Специалисты также обновили основное меню. Теперь разделы отображаются в виде списка разделов, а всплывающие окна с подразделами облегчают поиск нужной категории.

В планах у разработчиков расширить набор инструментов для поставщиков и заказчиков.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков подчеркнул, что портал постоянно развивается и адаптируется под задачи поставщиков и заказчиков. Он обеспечивает прозрачность и повышает эффективность и конкуренцию в сфере закупок.

«Мы видим, что не только растет общее число контрактов и зарегистрированных поставщиков, но и их активность находится на высоком уровне: в этом году конкуренция в котировочных сессиях на портале составляет в среднем семь участников на закупку», - сказал Щербаков.

Портал поставщиков был запущен в 2013 году. В настоящее время им пользуются около 200 тысяч поставщиков со всей страны.