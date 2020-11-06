РИАМО - 6 ноя. Онлайн-чемпионат для разработчиков в сфере искусственного интеллекта «Data Science» пройдет в Москве, заявки принимаются до 13 декабря, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«За две недели участники онлайн-чемпионата должны будут создать цифровые продукты, направленные на анализ больших данных и поиск оптимальных решений на их основе, по запросу города и крупного бизнеса», — сказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Прием заявок на участие в ИТ-соревновании продлится до 13 ноября. Конкурс пройдет в два этапа: основной — с 14 по 21 ноября, суперлига — с 22 по 30 ноября.

Задания будут придумывать департамент предпринимательства и инновационного развития, центр организации дорожного движения правительства Москвы, а также АНО «Университет национальной технологической инициативы 2035», АНО «Национальная технологическая инициатива» и группа компаний RTSoft.

Команда-победитель получит 250 тысяч рублей, серебряный призер — 100 тысяч рублей, а бронзовый — 50 тысяч рублей. Общий призовой фонд конкурса составит 2 миллиона рублей.