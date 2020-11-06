РИАМО - 6 ноя. Экономисты Высшей школы экономики (ВШЭ) предлагают обложить дополнительным повышенным налогом неинвестируемые личные доходы состоятельных граждан и неинвестируемые средства компаний, сообщает Газета.ru.

Данное предложение содержится в отзыве ВШЭ на проект бюджета РФ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

«Речь идет о ставке налога 20-24% для физлиц, зарабатывающих свыше 12 миллионов рублей в год и 24 миллиона рублей в год соответственно, а также о возвращении к ставке в 24-30% по налогу на прибыль», — говорится в материале.

Кроме этого, экономисты также предложили установить эффективный инвестиционный вычет.

По мнению специалистов ВШЭ, эти меры не смогут привести к массовому оттоку налогоплательщиков из страны, так как налоговые органы в настоящий момент контролируют утечку капитала за границу. ​