РИАМО - 6 ноя. Для пользователей платформы #Москвастобой представили онлайн-концерты Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Мероприятия организованы при поддержке комитета по туризму Москвы.

«Первый концерт проходил в концертном зале «Вегас Сити Холл», - говорится в сообщении.

В рамках концерта представили произведение «На горизонте» Андрея Кудрявцева, монооперу «Марина» Дмитрия Суворова, сюиту из балета «Сказки Востока» Сергея Прокудина-Лемешева. Также зрители смогли оценить «Концерт с красками джаза» Евгения Григоровича и сюиту из картины «Позвоните Мышкину» Олеси Бердниковой.

Второй концерт записали в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. На нем прозвучали фантазия для симфонического оркестра по мотивам драмы Эжена Ионеско, а также концерт для фагота и симфонического оркестра Андрея Бесогонова.

Каждый концерт, представленный на платформе #Москвастобой, идет около двух часов.​