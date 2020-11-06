РИАМО - 6 ноя. Следователи проводят доследственную проверку по факту схода вагонов электропоезда на Киевском направлении Московской железной дороги, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Вечером 5 ноября на станции Толстопальцево Киевского направления МЖД при отправлении электропоезда № 7161 Москва — Малоярославец произошел сход первого и частично второго вагона. Пострадавших в результате ЧП нет. Пассажиры были оперативно эвакуированы.

«На месте происшествия работают следователи и криминалисты управления. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении.

По итогам проверки СК примут процессуальное решение.

Ранее на МЖД создали комиссию под председательством начальника Московской железной дороги Михаила Глазкова с участием представителей собственника подвижного состава АО «ЦППК» для расследования причин схода с рельсов двух вагонов электрички на станции Толстопальцево.