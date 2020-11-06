РИАМО - 6 ноя. В столичных парках стартовали новые онлайн-занятия, посвященные истории русского театра, биографиям поэта Андрея Белого и художника-модерниста Густава Климта, сообщается на сайте мэра Москвы.

На онлайн-лекции парка «Сокольники» все желающие смогут узнать том, как правильно обрезать и укрыть цветы. Мастер-класс проведет заместитель начальника отдела цветочного хозяйства зеленой зоны Юлия Морозова.

«На онлайн-уроки в парке «Сокольники» также приглашают желающих научиться петь. Педагог эстрадно-джазового вокала Лилия Зобнина познакомит участников с дыхательными техниками и вокальными приемами. Она поможет составить схему для самостоятельных занятий дома. Встречи будут проходить на платформе Zoom с 9 ноября. Узнать расписание и записаться можно на официальном сайте парка», - говорится в сообщении.

Измайловский парк покажет лекции, посвященные творчеству Федора Шаляпина, Константина Станиславского и Марии Кнебель.

А 14 ноября в 12:00 в социальных сетях усадьбы Воронцово появится видео про поэта Андрея Белого.

Музейно-парковый комплекс «Северное Тушино» подготовил новое видео цикла «Великие флотоводцы России», а музей-заповедник «Кузьминки-Люблино» раскроет тайны павильона «Птичник».

Для любителей рок-музыки и классической музыки музей-заповедник «Царицыно» опубликует запись концерта молодых исполнителей фонда «Новые имена», куратором которого является знаменитый пианист Денис Мацуев.

Также в парке «Фили» пройдет онлайн-концерт Михаила Башакова, приуроченный к открытию виртуальной выставки живописных работ музыканта.