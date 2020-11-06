РИАМО - 6 ноя. Жителям Подмосковья рекомендуется не парковать машины у деревьев и избегать непрочных строений на улице из-за порывистого ветра, который прогнозируется в пятницу, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды, <…> местами по Московской области 6 ноября ожидается усиление западного и северо-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Машину необходимо поставить в гараж, при его отсутствии автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. На улице нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

«Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов», — добавляется в материале.

Ранее синоптики сообщили, что в Московском регионе в пятницу ожидается облачная и ветреная погода. Температура воздуха днем составит до плюс 8 градусов, местами возможен дождь.