РИАМО - 6 ноя. Около 900 тысяч человек в столице вакцинировалось от гриппа на рабочем месте, а московские врачи провели более 11 тысяч выездов, сообщается на сайте мэра столицы.

Работодатели сами организовывают вакцинацию своего персонала. Врачи фиксируют информацию о прививке с помощью приложения «Мобильные бригады по вакцинации».

«Специально для удобства москвичей в столице есть возможность организовать бесплатную выездную вакцинацию для компаний и организаций. Сотрудникам необязательно посещать поликлинику», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, медицинская бригада может приехать по адресу и сделать прививку от гриппа качественными современными вакцинами, отвечающими всем требованиям Всемирной организации здравоохранения.

Она отметила, что приложение «Мобильные бригады по вакцинации» избавляет от необходимости заполнения документации вручную, что сокращает время процедуры. Информация из сервиса поступает в ЕМИАС и отражается в электронных медицинских картах.

Сервис разработан департаментом здравоохранения Москвы совместно с городским департаментом информационных технологий. У каждого врача есть планшет с доступом в систему, куда вносится адрес компании или учебного учреждения, где была проведена вакцинация, а также фамилия, имя и отчество пациента. Кроме того, фиксируется информация о сотрудниках и информация об использованных препаратах.

Вакцинация важна прежде всего для работников медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг, правоохранителей и сотрудников контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу, работников организаций соцобслуживания и центров госуслуг, государственные гражданских и муниципальных служащих.

Для вакцинации сотрудников учреждения нужно связаться с ближайшим медучреждением и определить дату.​