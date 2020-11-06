РИАМО - 6 ноя. За прошедшие сутки в Москве скончались 69 пациентов с подтвержденным коронавирусом, общее число умерших в столице достигло 7140, сообщает столичный оперштаб.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — напоминается в сообщении.

С начала пандемии в Москве выявили свыше 450 тысяч случаев заражения коронавирусом. Вылечились почти 330 тысяч пациентов после Covid-19.

Ранее в Москве продлили до 29 ноября требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников компаний и учреждений города. Более 1,22 миллиона человек в городе сейчас работают удаленно. Кроме того, режим дистанционного обучения для учеников школ 6-11 классов продлен до 22 ноября.

В столице действует масочный режим. Жители должны находиться в общественных местах в масках и перчатках. За нарушение этого правила грозит штраф в размере 4 тысяч рублей, при нахождении без средств защиты в транспорте — 5 тысяч рублей.

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6 НОЯБРЯ

- 69 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7140 пациентов с Covid-19.