РИАМО - 6 ноя. Согласно предварительным данным, причиной схода с рельсов электрички на станции Толстопальцево Киевского направления Московской железной дороги стал излом токоприемника проследовавшего ранее электропоезда АО «ЦППК» с последующим наездом на данную деталь на путях, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Вечером 5 ноября на станции Толстопальцево Киевского направления МЖД при отправлении электропоезда № 7161 Москва — Малоярославец произошел сход первого и частично второго вагона. Пострадавших в результате ЧП нет. Пассажиры были оперативно эвакуированы.

«На МЖД создана комиссия под председательством начальника Московской железной дороги Михаила Глазкова с участием представителей собственника подвижного состава АО «ЦППК» для расследования причин схода с рельс двух вагонов электрички на станции Толстопальцево», — говорится в сообщении.

Железнодорожники оперативно восстановили движение поездов, к настоящему моменту составы на участке частке Толстопальцево — Лесной городок следуют по обоим путям.