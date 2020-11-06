РИАМО - 6 ноя. С начала текущего года количество волонтеров в столице увеличилось на 15,5 тысячи человек, на сегодняшний день в базе ресурсного центра «Мосволонтер» числятся свыше 97,5 тысячи добровольцев, говорится в сообщении пресс-службы комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Волонтерское движение в этом году заметно выросло и окрепло. Столичные добровольцы могут проявить себя в разных видах помощи. Каждый из них выбирает ту сферу, которая наиболее подходит.

«Они участвуют в организации культурных, спортивных и других мероприятий, помогают благотворительным фондам, поддерживают социальные и патриотические программы. Численность добровольческого актива Москвы уже приближается к 100 тысячам человек», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она отметила, что волонтеры из столицы являются участниками всероссийской акции #МыВместе. Добровольцы-медики ассистируют в поликлиниках и больницах, медиаволонтеры оказывают информационную поддержку некоммерческим организациям.

По словам председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерины Драгуновой, пандемия коронавируса, которая обрушилась на столицу весной, показала сколько живет в городе неравнодушных людей, которые готовы помогать другим жителям.

«В весенний этап добровольцы Москвы поддержали акцию #МыВместе. И сейчас волонтеры вновь помогают москвичам старшего возраста соблюдать домашний режим. Добровольцы ежедневно доставляют продукты, лекарства и предметы первой необходимости тем, кто в этом нуждается. Без внимания не остается ни одна заявка», - подчеркнула Драгунова.

Стать волонтером может любой желающий вне зависимости от возраста. Для тех, кому еще нет 18 лет, нужно разрешение от родителей, а детям младше 14 лет - сопровождение официальных представителей или нужно быть в составе волонтерского объединения школы.

Между тем, в числе столичных добровольцев есть и школьники. Занятие найдут волонтеру любого возраста.

Партнерами «Мосволонтера» выступает около тысячи организаций. Среди них органы исполнительной власти Москвы, высшие и средние специальные учебные заведения, школы, некоммерческие организации, представители бизнес-сообщества столицы.

Для волонтеров ежегодно проводится конкурс «Доброволец Москвы», где представляют лучшие добровольческие практики и популяризируют идеи добрых дел. В этом году в нем примут участие более 7,4 тысячи человек.