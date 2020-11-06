РИАМО - 6 ноя. В 2021 году в подмосковном Пушкине планируется открыть исправительный центр, также прорабатывается вопрос открытия участков исправительных центров в Одинцовском округе и Электростали на базе предприятий, сообщил РИАМО представитель пресс-службы УФСИН России по Московской области.

«Сейчас идет активная работа по подготовке к вводу в эксплуатацию УФИЦ в городе Пушкино с лимитом наполнения 51 человек. Открытие учреждения запланировано на 2021 год», - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что прорабатывается вопрос открытия участков исправительных центров в Одинцовском округе и в городе Электросталь на базе предприятий.

«Предприятия сами предоставляют инфраструктуру, обеспечивают трудоустройство, а мы организуем там участок, функционирующий в режиме исправительного центра (УФИЦ)», - пояснил собеседник агентства.

На данный момент в Московской области функционирует один УФИЦ при колонии №6 УФСИН России по Московской области в Кашире с лимитом наполнения 60 мест. Его открытие состоялось в июне 2020 года.