РИАМО - 6 ноя. Облачная и ветреная погода ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, температура воздуха днем составит до плюс 8 градусов, местами возможен дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

Предстоящим днем Москва и Московская область окажутся под влиянием циклона.

«При облачной погоде с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве — плюс 6-8 градусов, по области — плюс 3-8 градусов», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Относительная влажность воздуха составит около 70%, уточняют синоптики.

«Колебания атмосферного давления на пониженном фоне, содержание кислорода ниже климатической нормы», — предупреждают специалисты.