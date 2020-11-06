РИАМО - 6 ноя. Работы по благоустройству территории около станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии столичной подземки подходят к концу, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В рамках данных работ благоустроили части Большой Семеновской и Электрозаводской улиц, а также Проектируемый проезд 222.

«Работы по улучшению транспортной и пешеходной доступности территории, прилегающей к станции «Электрозаводская» БКЛ, выполнены на 80%», - отметил заммэра.

Он уточнил, что на данной территории уже завершены основные строительно-монтажные работы. Рабочим теперь нужно установить светофоры, дорожные знаки, остановки, нанести разметку.

По его словам, в районе Соколиная гора планируется благоустроить основные и дублирующие пешеходные маршруты к подземке. Еще проведут работы по организации новых общественных пространств, создадут зоны для отдыха, расширят тротуары.

«В рамках благоустройства проложили 2,3 километра кабельной канализации, что позволило перенести под землю воздушные линии и освободить улицы от проводов. Это повысит безопасность и надежность эксплуатации линий электропередачи», - добавил Бирюков.

Он подчеркнул, что для удобного проезда общественного пассажирского транспорта к станции метрополитена реорганизуют перекресток Электрозаводской улицы у Электрозаводского моста – там будет сделан разворот и съезд на Преображенскую набережную.

Для пассажиров у метро появится два современных остановочных павильона, в которых можно будет укрыться от непогоды и зарядить гаджет.

«В зоне благоустройства будут установлены более 40 новых фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами», - уточнил заммэра.

По его словам, в рамках работ по благоустройству особое внимание уделяется озеленению - до конца ноября там высадят 12 деревьев и 60 кустарников, а также разобьют газон общей площадью 8 тысяч квадратных метров.

Одно из мест притяжения в районе станции метро - территория перед Московским политехническим университетом. До начала благоустройства ее использовали как стихийную парковку. Теперь перед вузом появилась видовая зона со скамейками, зелеными насаждениями и подсветкой.

Бирюков добавил, что работы по благоустройству планируют завершить к вводу станции метро БКЛ в эксплуатацию. Он запланирован на конец 2020 года.