РИАМО – 5 ноя. Сотрудники правоохранительных органов задержали акциониста Павла Крисевича у здания ФСБ на Лубянке в Москве, который предстал в образе Иисуса Христа, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел вечером в четверг.

«Павла задержали на Лубянке у здания ФСБ в образе Христа, в какой отдел полиции его доставили – я еще не знаю», – сказал изданию адвокат задержанного Сергей Тельнов.

Четыре года назад акционист Петр Павленский поджигал дверь здания ФСБ, расположенного на Лубянке в столице. ​