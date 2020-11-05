РИАМО - 5 ноя. В 2021 году на реализацию государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» планируют выделить более 212 миллиардов рублей, на обеспечение льготными лекарствами планируют направить свыше 13 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

По сравнению с 2020 годом финансирование по госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья» уменьшено на 21,6% (58,46 миллиарда рублей) из-за непредвидимых расходов, связанных с пандемией коронавируса.

«Так, в этом году дополнительно выделили 55,4 миллиарда рублей. Деньги направили на перепрофилирование, развертывание коек и оказание медицинской помощи пациентам с внебольничной пневмонией с заболеванием Covid-19, а также на дополнительные выплаты персоналу и оплату отпусков, в том числе за счет средств федерального бюджета в объеме 23,8 миллиарда рублей», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Он подчеркнул, что так как эта работа проделана, дополнительное финансирование на 2021 год пока не требуется.

Также депутат отметил, что, по сравнению с 2019 годом (213 миллиардов рублей), общий объем финансирования госпрограммы практически не изменился. В следующем году почти 3 миллиарда рублей предусмотрено на капитальный ремонт государственных учреждений здравоохранения Московской области, работающих в условиях круглосуточного стационара. Это на 438,8 миллиона рублей большем, чем расходы текущего года.

Около 686,8 миллиона рублей планируют добавить и на обеспечение льготными лекарствами отдельных категорий граждан. На это в бюджете 2021 года запланировали более 13,2 миллиарда рублей: в их числе свыше 2,4 миллиарда рублей – федеральные средства.