РИАМО - 5 ноя. На участке Толстопальцево - Лесной городок - Апрелевка Киевского направления МЖД, где в четверг вечером сошли с рельс два вагона, начали работать компенсационные автобусы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ЦППК.

На станции Толстопальцево Киевского направления Московской железной дороги при отправлении электропоезда Москва – Малоярославец произошел сход первого и частично второго вагона.

«Приостановлено движение в обе стороны на участке Толстопальцево - Лесной городок. Для перевозки пассажиров назначены компенсационные автобусы на участке Толстопальцево - Лесной городок - Апрелевка», - отметил собеседник агентства.

По его словам, по предварительной информации, никто не пострадал. Причина данного инцидента устанавливается.

Он добавил, что колесные пары вагонов вернут на пути с помощью специального вспомогательного поезда.