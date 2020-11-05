РИАМО – 5 ноя. Инфляция в России с 27 октября по 2 ноября составила 0,1%, такой показатель держится в стране уже пятую неделю, сообщает Газета.ru.

По данным Росстата, рост потребительских цен в стране с начала года составил 3,3%.

«Тем не менее специалисты зафиксировали за последнюю неделю значительный рост цен на сахар и подсолнечное масло — минимум 2,9% и 1,8%», - говорится в сообщении.

Стоимость сахара выросла на 56,5% с прошлой зимы, а растительного масла - на 15,4%.

Повышение стоимости произошло также за неделю на маргарин, гречку, курицу, сыр, карамель, муку и макароны.