РИАМО - 5 ноя. На северо-западе Москвы опечатали две кальянные, которые работали, несмотря на запрет из-за пандемии коронавируса, сообщил журналистам в четверг начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по столице Алексей Худобородов.

Также в этих заведениях специалисты выявили нарушения антикоронавирусных мер. Одна кальянная расположена в доме №48, строение 1, на улице Свободы, вторая - в доме №17 на Химкинском бульваре.

«В результате обследования был подтвержден факт функционирования данных кальянных в нарушение действующего указа мэра о введении ограничительных мероприятий, и в данных заведениях находились посетители», - сказал Худобородов.

В этих заведениях также не измеряли температуру тела у сотрудников, не проводили дезинфекцию помещений и поверхностей, столов и посуды, не было организовано обеззараживание воздуха с помощью облучателей, обследование сотрудников на коронавирусную инфекцию.

По фактам данных нарушений составлен протокол об административных нарушениях. Деятельность заведений приостановлена на 90 дней.